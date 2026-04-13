방탄소년단. 빅히트뮤직 제공 AD 원본보기 아이콘

그룹 방탄소년단(BTS)이 오는 6월12~13일 부산 아시아드 주경기장에서 '아리랑' 월드투어 공연을 펼친다고 빅히트뮤직이 13일 밝혔다.

방탄소년단이 부산 아시아드 주경기장에서 공연을 여는 것은 2022년 10월 '2030부산세계박람회 유치 기원 콘서트 '옛 투 컴 인 부산' 이후 3년8개월 만이다.

소속사는 "멤버들이 입대 전 마지막 콘서트를 열었던 장소"라며 "완전체 컴백 후 다시 같은 곳에서 공연한다는 점이 특별하다"고 전했다. 공연 둘째 날인 6월13일은 방탄소년단의 데뷔일이기도 하다.

오는 29일 오후 8시 팬클럽 선예매를 시작하고 일반 예매는 30일 오후 8시부터다. 온라인 라이브 스트리밍과 라이브 뷰잉도 병행한다.

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방탄소년단은 지난 9일과 11~12일 고양종합운동장 주경기장에서 투어의 포문을 열고 사흘간 13만2000여 관객과 만났다. 이들은 오는 17~18일 일본을 거쳐 북미, 유럽, 남미, 아시아 등 34개 도시에서 85회 공연을 이어간다. 한국 가수 단일 투어 기준 최다 회차다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



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