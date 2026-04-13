신임 육군 지작사령관에 이상렬 3군단장 내정

학군 31기 출신…비육사 출신으론 두 번째

신임 육군 지상작전사령관에 비육사 출신인 이상렬 3군단장(중장)을 내정했다고 13일 국방부가 밝혔다.

이 중장을 대장으로 진급, 지작사령관에 보직하는 것으로 14일 국무회의 심의를 거쳐 국군 통수권자인 대통령이 임명할 예정이다.

1969년생인 이상렬 내정자는 학군 31기 출신으로 제3군단장, 과학화전투훈련단장, 제21보병사단장, 제1포병여단장 등을 역임했다. 주로 육군사관학교 출신이 맡아온 지작사령관을 비육사 출신이 맡는 건 2019년 남영신 장군(학군 23기) 이후 두 번째다.

국방부는 이 내정자에 대해 "한반도 안보 상황과 불안정한 국제 안보 정세 속에서 확고한 군사대비태세를 공고히 할 작전 지휘 능력과 다양한 전투 훈련 경험을 갖췄다"며 "지상 작전에 대한 풍부한 이해와 전략적 식견으로 전구 작전을 주도하고, 미래 지상군 역량을 강화할 수 있는 리더십을 갖춘 최적임자"라고 설명했다.

한편, 이번 인사는 전임자였던 주성운 전 지작사령관이 '12·3 비상계엄' 연루 의혹으로 직무 배제된 지 60일 만에 이뤄졌다. 국방부는 지난 2월 주 전 사령관의 계엄 관련 의혹을 뒤늦게 식별했다면서 직무배제 조치했다.

비상계엄 당시 1군단장이었던 주 전 사령관이 '계엄 제2수사단' 임무를 맡고 휴가 중이던 구삼회 당시 육군 2기갑여단장(준장)과 계엄 선포 전부터 통화한 사실이 드러나 비상계엄 선포 계획을 미리 알고 있었다는 의혹이 제기됐다.

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주 전 사령관은 당분간 보직 없이 정책연구관 신분으로 수사를 받게 될 전망이다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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