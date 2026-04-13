거래소, 홍콩거래소와 반도체 테마 공동지수 개발
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한국거래소(KRX)는 홍콩거래소(HKEX)와 한국과 홍콩의 반도체 기업들로 구성된 공동지수인 'HKEX KRX 반도체 지수'를 개발했다고 13일 밝혔다.
한국거래소.
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이번 공동지수는 글로벌 투자자가 한국·홍콩의 대표 반도체 기업에 동시에 투자할 수 있도록 설계한 것이 특징이다.
한국·홍콩의 반도체 대표 기업 각 15개로 구성하며, 'ETF Connect(지수 내 적격 홍콩 주식 비중 60% 이상 충족)' 요건에 따라 비중 관리이 관리된다.
한국 종목은 'KRX 반도체 Top 15 지수'의 구성을, 홍콩 종목은 HKEX가 선정하는 기업을 사용한다. 종목별 비중 등 지수 방법론은 별도로 마련된다.
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거래소는 "공동지수를 기초로 한 ETF가 홍콩에 상장될 경우 글로벌 투자자들의 한국 주식시장 접근성 제고에 기여할 것으로 기대된다"며 "HKEX와 현지 자산운용사의 공동지수 기초 ETF의 개발, 상장, 거래 활성화를 지원할 예정"이라고 말했다.
임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
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