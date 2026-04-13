고창군, 공약 이행 평가 4회 연속 '우수' A등급

민선 8기 80개 사업 중 65건 완료

전북 고창군이 공약 이행 평가에서 4회 연속 우수 등급을 기록했다.

고창군은 (사)한국매니페스토실천본부가 실시한 '2026년 민선 8기 전국 기초단체장 공약 이행 및 정보공개 평가'에서 A등급을 받았다고 13일 밝혔다.

이번 평가는 전국 243개 광역·기초지자체를 대상으로 2월부터 3월까지 진행됐다. 공약 이행도와 2025년 목표 달성도, 주민 소통, 웹 소통, 일치도 등 5개 항목을 기준으로 종합 평가가 이뤄졌다.

고창군은 총점 85점 이상을 기록하며 우수 등급을 획득했다. 민선 8기 출범 이후 네 차례 평가에서 모두 같은 등급을 유지하며 공약 추진의 안정성과 지속성을 입증했다.

현재 고창군은 '군민 모두가 행복한 활력 넘치는 고창'을 목표로 80개 공약사업을 추진 중이다. 이 가운데 65건은 완료하거나 이행 후 계속 추진 단계에 들어섰고, 15건은 정상적으로 진행되면서 전체 이행률은 91%를 기록했다.

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김영식 군수 권한대행은 "단순히 공약사업 완료에 그치지 않고, 80개의 공약이 고창의 지속 가능한 미래 성장 동력으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

호남취재본부 노정훈 hun7334@asiae.co.kr



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