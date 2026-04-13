하나은행은 티머니모빌리티와 '택시사업자 상생 금융지원을 위한 업무협약'을 체결했다고 13일 밝혔다.

서유석 하나은행 기업그룹 부행장(오른쪽)이 지난 10일 서울 을지로 하나은행 본점에서 조동욱 티머니모빌리티 대표이사와 '택시사업자 상생 금융지원을 위한 업무협약'을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. 하나은행 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약을 통해 하나은행은 택시사업자의 안정적인 사업운영을 지원하기 위한 특화 금융상품을 출시한다. 모빌리티 금융 프로세스 구축을 위해 티머니모빌리티의 택시사업자 전용 플랫폼 '택시투데이'와의 연계도 강화하기로 했다.

아울러 하나은행의 금융 데이터와 티머니모빌리티의 운행 데이터를 활용한 신규 비즈니스 모델을 개발하는 등 데이터 기반의 신사업 발굴을 위해 상호 협력해 나갈 예정이다. 이 밖에 금융교육 지원, 온·오프라인 프로모션 진행 등 마케팅 전략 수립도 함께 추진한다.

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서유석 하나은행 기업그룹 부행장은 "플랫폼 영역으로 금융을 확장해 택시사업자의 금융 접근성을 높이고, 맞춤형 금융서비스를 출시해 실질적인 혜택을 제공하겠다"며 "양사의 금융 데이터와 운행 데이터를 기반으로 택시사업자의 성장을 지원하는 한편, 택시사업자와의 상생을 위해서도 협력을 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



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