"외국인이 65조 들고온다"… 외인들이 집중 매수중인 종목은

4월부터 11월까지 8개월간, 65조원의 외국인 패시브 자금이 한국 시장에 유입된다. 한국이 세계국채지수(WGBI)에 편입된 결과다. 이미 편입 직후 열흘 만에 외국인은 국채를 6조 8천억원 순매수했다. 지난주에만 5조 2천억이 집중됐다.

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개인투자자들이 놓치는 포인트가 여기 있다. 이 자금이 국채에만 머물지 않는다는 것이다.

김호영 대표는 "국채로 들어온 외국인 자금이 환율을 안정시키고, 그 안정이 주식 매수의 근거가 된다"고 설명했다.

"외국인 입장에서 환율이 불안하면 한국 주식 사기가 두렵습니다. WGBI 편입으로 국채 수요가 늘어나고 환율이 안정되면, 주식 시장으로의 자금 이동은 자연스럽게 따라옵니다. 이게 지난주 외국인이 현선물 합산 3조 8천억을 순매수한 이유입니다."

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"65조가 균등하게 들어오지 않습니다. 먼저 들어오는 종목이 있고 나중에 들어오는 종목이 있습니다. 그 순서를 알고 있는 사람이 가장 크게 법니다." 김호영 대표가 제안하는 현금 보유자를 위한 4단계 분할 매수 전략과 이번 주 첫 매수 후보 종목, 지금 무료로 공개한다.

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"결론은 이렇습니다. 지금은 올라타야 하는 장이 맞습니다. 단, 한 번에 다 들어가면 안 됩니다. 분할로, 실적 확인하면서 들어가는 게 맞습니다."

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