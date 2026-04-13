고유가 피해 지원금 2천471억원 배정

지역성장펀드·로봇 산업 기반 용역 성과

전북특별자치도는 올해 정부 추가경정예산에서 3천118억 3천만 원 규모의 국비가 반영됐다.

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전북자치도는 지난 10일 국회 본회의를 통과한 추경에서 총 13개 사업이 반영됐고 향후 부처별 전체 예산 배분과 공모사업 대응 결과에 따라 최종 확보액은 더 늘어날 가능성이 있다고 13일 밝혔다.

이번 추경은 26조 2천억 원 규모의 정부안이 국회 심의를 거쳐 원안대로 확정된 가운데, 전북은 고유가 대응과 산업 투자 분야에 집중해 예산을 확보하는 성과를 거뒀다.

확보된 예산 중 가장 큰 비중은 고유가 피해 지원금에 총 2천471억 원이 배정돼 소득 하위 70%에 해당하는 약 141만 8천 명이 1인당 10만~60만 원을 지원받는다. 1차 지급은 오는 27일부터 기초생활수급자와 차상위계층, 한부모가정 등 취약계층을 대상으로 시작하며, 이후 일반 대상자로 확대한다.

미래 산업 분야에서는 지역성장펀드 600억 원이 반영됐다. 총사업비 1천억 원 규모로 추진되는 이 사업은 당초 공모 기준 변경으로 난항을 겪었으나, 도와 정치권이 협력해 예산을 확보했다. 확보된 재원은 도내 스타트업 육성과 일자리 창출에 투입된다.

국회 심의 과정에서 'K-로봇 피지컬 AI 실증 공유센터 구축 전략 수립 기획 용역' 예산 5억 원이 반영되면서 총사업비 2천180억 원 규모의 로봇 산업 기반 구축 사업 추진이 본격화된다.

또한 에너지 바우처 10억 원과 전기화물차 보급 지원 8억 5천만 원, K-패스 대중교통비 환급 7억 원이 반영돼 생활비 부담 완화를 뒷받침한다. 여기에 연안화물선 유류비 및 국가보조항로 결손 보전 4억 원, 무기질비료 가격 보조 등 5억 4천만 원이 편성돼 농어업 분야 지원도 강화된다. 복지 영역에서는 돌봄 인력 지원 4억 7천만 원, 지역아동센터 차량 유류비 1억 8천만 원, 시니어 의사 채용 3천만 원, 먹거리 기본보장 운영 6천만 원 등이 포함됐다.

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전북도는 추경 예산 확정에 따라 사업별 집행 계획을 즉시 점검하고 행정 절차에 돌입한다는 계획이다.

김관영 도지사는 "확보된 모든 예산이 민생 회복의 마중물로 도민의 삶에 실질적인 힘이 되도록 신속 집행에 사활을 걸겠다"고 말했다.

호남취재본부 노정훈 hun7334@asiae.co.kr



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