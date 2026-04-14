"지난주 코스피 1등 찍었다"… 지금 올라탈까, 기다려야 할까

지난주(4/2~4/9) 코스피는 7.18% 급등하며 전 세계 주식시장 수익률 1위를 기록했다. 그런데 김영구 대표는 "지금이 오히려 판단이 가장 어려운 순간"이라고 말한다. "일주일에 7% 올랐습니다. 지금 들어가면 고점 추격이고, 안 들어가면 추가 상승을 놓칩니다. 이 딜레마, 개인투자자들이 가장 많이 틀리는 구간이 바로 이겁니다."

■ SBS Biz 김영구 대표, 개인투자자들 사이에서 '신의 한 수' 화제 (클릭)

그가 제시하는 이번 주 핵심 변수는 세 가지다. 첫째, SK하이닉스 실적 발표. 삼성전자에 이어 SK하이닉스 추정치 상향 여부가 반도체 섹터 밸류에이션의 분수령이 된다. 둘째, IMF·세계은행 춘계회의(13~18일) 세계경제전망 발표. 셋째, 미-이란 협상 진행 상황. 핵 프로그램·호르무즈 통제권 등 핵심 쟁점에서 양측 간극이 여전히 첨예하다.

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"세 가지 중 하나라도 시장 기대를 깨면 차익 실현 물량이 쏟아집니다. 반대로 세 가지가 모두 우호적으로 흘러가면 코스피 6,000 재도전은 시간문제입니다. 어느 방향이든 준비된 사람만 수익을 냅니다."

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