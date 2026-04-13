정상혁 신한은행장을 비롯한 경영진이 자사의 시니어 자산관리 신탁인 'SOL메이트 신탁'에 가입하며 홍보에 나섰다.

13일 신한은행 본점에서 진행된 'SOL메이트 신탁 경영진 참여 캠페인' 행사에서 정상혁 신한은행장(맨 앞줄 오른쪽 다섯번째)이 경영진들과 기념촬영을 하고 있다. 신한은행 제공 AD 원본보기 아이콘

신한은행은 13일 '건강한 오늘, 내일의 자산관리' 캠페인을 실시하고, 신한 SOL메이트 유언대용신탁·치매안심신탁 가입 서약 선언식을 실시했다고 밝혔다.

선언식에는 정상혁 신한은행장을 비롯한 21명의 임원진이 참여했으며, 신한 SOL메이트 유언대용신탁과 치매안심신탁 가입 서약을 통해 시니어 고객의 자산관리와 자산승계 지원에 대한 의지를 다졌다.

신한 SOL메이트 유언대용신탁은 고객이 생전 자산을 직접 관리하면서 필요시 수익자를 사전에 지정할 수 있는 상품이다. 치매안심신탁은 치매 등 건강 이상 상황에 대비해 자산관리 계획을 사전에 설계할 수 있도록 돕는 상품이다.

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신한은행 관계자는 "이번 캠페인은 시니어 고객의 안정적인 노후와 자산승계를 지원하기 위한 신한은행의 실천 의지를 담은 것"이라며 "앞으로도 고객의 삶 전반을 세심하게 살필 수 있는 시니어 맞춤형 금융서비스를 지속 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



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