"적대국 선박 통행 전면 금지"

"다른 선박은 이란군 규정 준수시 통과"

도널드 트럼프 미국 대통령의 이란 항구 해상봉쇄 시도를 두고 이란군이 불법적인 해적행위라며 강경 대응 입장을 내놨다고 이란 국영 IRIB 방송이 13일(현지시간) 보도했다.

이란군을 통합지휘하는 하탐 알안비야 중앙군사본부의 대변인은 이날 성명을 통해 "미국이 국제 수역에서 선박의 해상 교통을 제한하려는 시도는 불법적인 행위이자 명백한 해적질"이라고 비판했다.

그러면서 "페르시아만과 오만해에 인접한 항구의 안보는 모두를 위한 것이거나, 아니면 그 누구를 위한 것도 아니다"라며 "페르시아만과 오만해 수역에서 이란의 항구 안보가 위협받는다면 역내 그 어떤 항구도 안전하지 못할 것"이라고 경고했다.

이어 "이란이 영해에서 주권을 행사하는 것은 이란 국민의 당연한 권리"라며 "전담 부대를 통한 이란 영해 내 안보 확보는 앞으로도 결연히 계속될 것"이라고 강조했다. 대변인은 적대국 관련 선박은 호르무즈 해협 통과 권리가 없으며 통행이 전면 금지되며, 기타 선박은 이란 군 당국의 규정을 준수할 때만 통과가 허용된다고 설명했다.

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아울러 "이란 측은 전쟁 이후에도 지속되는 적들의 국가 안보 위협에 대응하기 위해 호르무즈 해협 통제를 위한 영구적인 메커니즘을 시행할 것"이라고 강조했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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