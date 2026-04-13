강유정 수석대변인이 13일 청와대 춘추관에서 이날 열린 한-폴란드 정상회담 관련 브리핑을 하고 있다. 2026.4.13 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

청와대는 13일 '군대판 이근안'으로 불린 고(故) 고병천 군 수사관의 보국훈장에 대해 "서훈 취소 사유가 확인될 경우 해당 부처와 협의해 후속 조치 이행이 되도록 살펴보겠다"고 말했다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 오후 춘추관 브리핑에서 고 수사관이 훈장을 받았다는 내용의 언론 보도가 있었다며 이같이 밝혔다.

강 수석대변인은 "군부 독재 시절 그가 받은 보국훈장이 부처의 무관심과 책임 떠넘기기 속에 지금껏 박탈되지 않고 있다는 내용의 보도"라면서 "이재명 대통령은 부당한 공권력을 이용해 국민의 생명, 자유, 인권을 침해한 범죄는 끝까지 단죄해야 한다는 뜻을 확고히 밝힌 바 있다"고 지적했다.

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그러면서 "국가 폭력 가해자들이 받은 서훈이 정부 부처의 무관심 속에서 방치된 일에 경종을 울린 해당 보도에 감사를 전한다"고 언급했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



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