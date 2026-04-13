낮과 밤 기온 차 10도 안팎…환절기 건강관리 유의

전남 해안 밤사이 5㎜ 미만 비 내릴 듯

14일 광주와 전남 일부 지역이 26도까지 치솟으며 더운 날씨가 예보됐다. 사진은 지난 9일 서울 영등포구 여의도공원에 봄비가 내리고 있는 모습. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

내일(14일) 광주와 전남 지역은 낮 최고기온이 26도까지 치솟으며 초여름처럼 덥겠으나, 전남 해안을 중심으로는 가끔 비가 내릴 것으로 보인다.

13일 광주지방기상청에 따르면 당분간 광주와 전남의 기온은 평년(아침 5~9도, 낮 17~21도)보다 다소 높은 분포를 보이겠으며 낮과 밤의 기온 차가 10도 안팎으로 크게 벌어져 환절기 건강관리에 주의가 요구된다.

14일 아침 최저기온은 10~13도, 낮 최고기온은 17~26도 수준으로 예보됐다. 특히 광주 등 내륙을 중심으로 낮 기온이 25도를 상회하며 다소 더운 날씨를 보이겠으나, 해안가 지역은 이보다 낮은 17도 수준에 머물 전망이다.

또 13일 오후부터 나주, 화순 등 전남 중부 내륙과 해안에 빗방울이 떨어지는 것을 시작으로, 14일 오후까지 전남 해안에 5㎜ 미만의 비가 가끔 내릴 것으로 보인다. 광주와 해안을 제외한 전남 지역에도 내일 낮 한때 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있다는 것이 기상청 관계자의 설명이다.

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광주지방기상청 관계자는 "내일 낮 기온이 크게 올라 덥겠지만 해가 지면 금방 쌀쌀해지는 만큼 외출 시 얇은 겉옷을 챙기는 등 체온 유지에 신경 써달라"고 당부했다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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