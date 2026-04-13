박준희 관악구청장 예비후보 선거사무소는 13일 한국노총 서울지역본부가 박 예비후보와 선거사무소에서 간담회를 갖고 지지를 공식 선언했다고 밝혔다.

박준희 관악구청장 예비후보(가운데)와 한국노총 서울지역본부 간부들이 지지 선언 이후 기념촬영을 하고 있다. 박준희 관악구청장 예비후보 선거사무소 제공. AD 원본보기 아이콘

이날 자리에는 김기철 한국노총 서울지역본부 의장을 비롯해 은선심 상임부의장, 김양주 대외협력실장 등 주요 관계자가 참석했다. 선거사무소에 따르면 한국노총 서울본부는 관악구의 지속적 발전과 정책 연속성, 노동 현안에 대한 이해와 행정 경험이 필요하다는 판단에서 지지를 결정했다.

김기철 의장은 "현재 관악을 가장 잘 알고 앞으로의 발전 방향을 가장 잘 이끌 수 있는 사람은 박준희 후보"라며 "지역경제와 주민 삶을 함께 살피고 노동 현장과도 꾸준히 소통해온 점을 높이 평가한다"고 말했다.

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박준희 후보는 "주민이 원하는 행정, 현장의 목소리를 반영하는 행정, 정책의 연속성을 바탕으로 더불어 으뜸 관악구를 만드는 데 최선을 다하겠다"며 "청년수도 관악, 힐링정원도시 관악, 주민이 주인 되는 관악을 완성해 나가겠다"고 화답했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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