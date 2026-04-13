이행률 77.4%·62개 중 48개 완료

서울 동대문구(구청장 이필형)가 한국매니페스토실천본부의 '2026년 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가'에서 최고등급인 SA등급(최우수)을 받았다고 13일 밝혔다.

지난해 12월 열린 2025 동대문구 주민배심원 회의에서 이필형 구청장이 발언하고 있다. 동대문구 제공. AD 원본보기 아이콘

이번 평가는 2025년 말 기준 공약 이행 현황을 토대로 공약이행 완료, 목표달성, 주민소통, 웹소통, 재정확보 등을 종합 평가했다. 전국 기초지자체의 정책 신뢰도를 객관적으로 점검하는 대표적인 평가로 꼽힌다.

동대문구는 공약이행률 77.4%를 기록해 전국 평균(70.42%)을 웃돌았다. 총 62개 공약사업 중 48개를 완료했고, 공약 관련 재정도 90% 이상 확보했다. 민선 8기 들어 세 차례 최우수 등급이다.

구는 민선 8기 공약을 '쾌적한 도시', '안전한 터전', '투명한 구정', '서울의 새로운 미래도시' 4대 목표로 추진해 왔다. 청량리역 광역교통망 조기착공, 패션봉제 산업육성, 배봉산 인공폭포 조성, 서울시립도서관(동대문) 문화중심축 조성, 아가사랑센터 건립, 삼천리연탄공장 이전 등 주요 사업이 완료됐거나 정상 추진 중이다.

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이필형 동대문구청장은 "공약은 구민과의 약속이자 행정의 가장 중요한 기준"이라며 "마지막까지 남은 공약사업을 차질 없이 추진해 구민이 체감할 수 있는 변화를 만들어 가겠다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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