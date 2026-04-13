히포티앤씨, 우울증 치료 DTx '블루케어' 병원 처방 개시

신의료기술 평가유예로 상용화 물꼬

히포티앤씨는 우울장애 치료 소프트웨어 '블루케어(BlueKare)'가 보건복지부의 신의료기술 평가유예 대상으로 선정돼 본격적인 병원 처방이 시작됐다고 13일 밝혔다.

블루케어는 식품의약품안전처 3등급 품목허가와 혁신의료기기 인증을 모두 획득한 국내 유일의 우울증 치료 디지털치료제(DTx)로, 인지행동치료(CBT) 기반 모바일 소프트웨어 의료기기(mSaMD)다.

현재 주요 상급병원을 중심으로 처방 도입이 진행 중이며 인지·정서 훈련, 기록 기반 자기 인식, AI 기반 개인 피드백 기능을 통합해 실제 데이터 기반 개인 맞춤형 치료를 제공한다. 앞서 3개 대학병원에서 수행한 확증임상에서 8주 사용으로 우울증상지수(BDI)가 평균 13.34점 감소했으며, 단순히 우울감만 낮추는 것이 아니라 불안, 스트레스 등 전반적인 정신건강 지표에서도 개선 효과가 확인됐다는 게 회사 측의 설명이다.

특히 약품에만 의존하지 않고 게임화 요소를 도입해 환자들이 치료 과정에 즐겁게 몰입할 수 있도록 설계된 점이 특징이다.

히포티앤씨는 상급종합병원 중심의 레퍼런스를 확보하고 향후 1·2차 병원 등으로 보급도 단계적으로 확대하는 등 디지털치료제 시장에서의 확장을 본격화할 계획이다. 또 미국 식품의약국(FDA) 510(k) 인허가 및 글로벌 공동연구를 통해 해외시장 진출도 추진할 예정이다.

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정태명 히포티앤씨 대표는 "블루케어가 의료 현장에서 활용될 수 있는 기반을 마련하게 돼 의미가 크다"며 "우울증으로 고통받는 이들에게 희망이 되기 위해 지속해서 노력하겠다"고 전했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



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