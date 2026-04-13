17일 시행…29만 세대 중 24% 혜택

서울에너지공사가 에너지복지 사각지대를 없애기 위해 열요금 복지제도를 전면 개편한 '온통(溫通) 복지서비스'를 오는 17일부터 본격 시행한다고 13일 밝혔다.

서울에너지공사 임직원들이 맞춤형 찾아가는 에너지복지 봉사활동 후 기념촬영을 하고 있다. 서울에너지공사 제공. AD 원본보기 아이콘

'온통 복지서비스'는 한 번 신청하면 매년 자동으로 지원이 이어지는 방식이다. 기존엔 신청 시기를 놓치면 혜택을 받지 못하는 문제가 반복됐다. 공사는 이를 해소하기 위해 정기 접수 방식을 버리고 연중 상시 접수 체계로 전환했다.

거동이 불편하거나 대상 여부를 모르는 고령층을 위한 방문 신청 서비스도 병행한다. 70세 이상 대상 세대에 직접 찾아가 신청서를 받는다. 지원 대상은 공사 열공급권역 내 거주하는 기초생활수급자, 차상위계층, 독립유공자, 국가유공자·5·18민주유공자, 중증장애인, 3자녀 이상 가구 등이다.

60㎡ 이하 임대아파트 약 6만9000세대에는 기본요금 감면 또는 열 사용요금 10% 할인 혜택이 제공된다. 전체 열공급 세대 약 29만 세대의 24%가 혜택을 받으며, 지원 규모는 연간 약 47억원에 달한다.

공사는 2016년 설립 이후 지속적인 적자 속에서도 에너지배려계층 지원을 유지해왔다. 지난해 첫 흑자전환을 달성하면서 복지 정책 확대에 본격적인 기반을 마련했다는 설명이다. 열요금 지원 정산 기간은 전년도 4월부터 당해 연도 3월까지이며, 지원금은 매년 8월부터 순차 지급된다.

황보연 서울에너지공사 사장은 "온통복지서비스는 열요금 복지가 제도에 머무르지 않고 시민의 일상에 실질적으로 전달되도록 하기 위한 정책"이라며 "핀셋으로 집어내듯이 복지 사각지대 해소에 더욱 노력하겠다"고 말했다.

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한편, 공사는 지난해 강서구 등촌9단지를 시작으로 에너지바우처 신청 지원, 난방기기 사용법 안내, 에어캡·문풍지 부착 등 현장 밀착형 복지서비스를 진행한 데 이어 올해 열공급 권역 전체로 단계적 확대를 추진할 방침이다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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