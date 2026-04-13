사번 조회로 미가입자 색출 의혹

사측, 개인정보법 위반 혐의 고소

삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 201,000 전일대비 5,000 등락률 -2.43% 거래량 18,853,050 전일가 206,000 2026.04.13 15:30 기준 관련기사 코스피 소폭 하락해 5800선 마감…코스닥은 올라 주말 미국·이란 협상 결렬 소식에 코스피·코스닥 하락 전기차 전환, 정책 3축 본격 가동…충전 인프라가 수익의 핵심? 전 종목 시세 보기 내부에서 임직원의 개인정보를 무단 활용해 노동조합 미가입자 명단, 이른바 '블랙리스트'를 작성·유포한 의혹이 제기돼 회사 측이 경찰에 수사를 의뢰했다.

서울 삼성전자 서초사옥. 사진=강진형 기자aymsdream@ AD 원본보기 아이콘

13일 업계에 따르면 삼성전자는 지난 10일 사내 공지를 통해 "임직원의 개인정보를 무단으로 이용해 노동조합 미가입자를 식별하려는 부적절한 시도가 포착됐다"고 밝혔다. 회사 측은 임직원의 개인정보를 업무 외 목적으로 추출하고 공유한 행위를 '명백한 범죄이자 심각한 인권 침해'로 규정하고 지난 9일 경기도 화성동탄경찰서에 관련자들을 개인정보보호법 위반 혐의로 형사 고소했다.

이번 사건은 최근 사내 단체 메신저 등에서 수십 명 이상의 부서명, 성명, 사번, 조합 가입 여부가 담긴 명단이 확산하면서 불거졌다. 일부 직원들이 노조 가입 사이트의 '사번 중복 확인' 기능을 반복적으로 사용하는 방식으로 미가입자를 식별해 명단을 작성한 것으로 추정된다.

특히 이번 명단 작성에 노조가 관여돼있다는 의혹이 제기되며 파장이 커지고 있다. 최승호 초기업노조 삼성전자 지부 위원장은 지난 달 유튜브 방송을 통해 "파업에 참여하지 않고 회사를 위해 일하는 자들을 명단으로 관리하겠다"며 "추후 노사 협의가 필요한 강제 전환 배치나 해고 상황이 발생할 경우 이들을 우선적인 대상으로 검토하겠다"고 언급한 바 있다.

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법조계에서는 이번 사건이 개인정보보호법 위반은 물론, 업무방해나 직장 내 괴롭힘 금지법 위반 등 복합적인 법적 책임으로 이어질 가능성이 크다고 보고 있다. 한 법조계 관계자는 "노조 가입 여부나 쟁의행위 참여는 개인의 자유로운 의사에 따라 결정돼야 한다"며 "특정인을 식별해 명단을 만드는 행위는 불참자에게 심리적 압박을 가하고 실질적인 불이익을 예고하는 행위로 사실상 파업 참여를 강요하는 것"이라고 말했다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



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