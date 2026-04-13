교육·사회 분야 국회 대정부질문

국민의힘은 검·경 합동수사본부가 주도하는 '통일교 금품 수수 의혹' 수사와 관련해 전재수 더불어민주당 의원을 둘러싼 수사가 편파적으로 진행됐다고 주장했다. 이에 대해 정성호 법무부 장관은 "동의할 수 없다"며 반박했다.

13일 국회에서 열린 교육·사회 분야 대정부질문에서 조배숙 국민의힘 의원은 "민중기 특검 시절 이미 작년 8월 전재수 의원에 대한 구체적 진술을 확보한 이후, 뭉개다가 4개월간 사건을 방치했다"며 "(전 의원에게) 증거 인멸의 시간을 벌어준 것"이라고 주장했다.

이에 대해 정 장관은 "1차 특검에서 왜 인계가 지체됐는지 알 수는 없다"며 "합수본부 구성 이후에는 엄정하게 수사하는 것으로 안다"고 답했다.

정성호 법무부장관이 국회에서 열린 대정부 질문에서 답하고 있다. 연합뉴스 제공 AD 원본보기 아이콘

이어 조 의원은 "전 의원실 보좌관 4명이 증거인멸 혐의로 기소되었는데, 의원실에서 의원 지시 없이 하드디스크 파손을 했다고 볼 수는 없다"고 주장했다.

정 장관은 "보좌진들의 증거인멸 행위는 그들의 판단인지, 스스로의 불법행위가 있었는지는 아직까지 확인되지 않았다"고 반박했다.

조 의원은 전 의원의 수사결과 발표 시기에 대해서도 의혹을 제기했다. 그는 "수사 결과가 나온 날이 하필이면 공천 다음 날"이라며 "합수본이 전재수 선대위다, 정권이 꽃길 깔아준다는 말이 나올 정도"라고 말했다.

정 장관은 "(합수본이 전 의원을) 오히려 봐주려고 했다면 시간이 지난 후에 발표하지 않았겠나"라며 "그동안 수사 과정과 결과를 종합하다 보니 그렇게 된 것 같다"고 말했다. 이어 "일부는 공소권 없음, 일부는 증거 불충분 등 시기적으로도 차이가 있다"고 덧붙였다.

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이에 조 의원은 "동의할 수 없다"며 "공천 시기와 딱 맞춰 면죄부를 주면 지지율이 올라가겠다 하는 계산이 나온다. 수사기관이 정의 실현을 해야 하는데 권력의 눈치만 보고 있다"고 비판했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



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