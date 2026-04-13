화장품 제조기업 아우딘퓨처스 방문

"추경 예산 신속히 집행"

중소벤처기업부와 식품의약품안전처가 중동전쟁으로 어려움을 겪고 있는 국내 화장품 기업을 방문해 피해 상황을 점검했다.

한성숙 중소벤처기업부 장관이 13일 충청북도 충주시 아우딘퓨쳐스에서 열린 '중동 전쟁 관련 K-뷰티 기업 간담회'에 참석해 애로 사항을 청취하고 있다(왼쪽 식품의약품안전처 오유경 처장, 오른쪽 중소벤처기업부 한성숙 장관) AD 원본보기 아이콘

13일 중기부는 화장품 제조·판매 전문기업인 아우딘퓨처스를 방문해 K-뷰티 관련 기업인들과 간담회를 개최했다고 밝혔다.

K-뷰티는 해마다 역대 최대 수출 실적치를 경신하면서 글로벌 호황기를 누리고 있으나, 중동 전쟁이 길어지면서 업계 전반에 어려움이 가중돼 전방위적인 지원책이 절실한 상황이다.

이날 간담회를 주재한 한성숙 중기부 장관은 지난해 미국 관세정책에 이은 중동발 대형 악재에도 불구하고 K-뷰티 글로벌 성장의 숨은 주역으로 역할을 다하고 있는 기업인들에 감사 인사를 전했다. 이어 현장의 피해 현황과 애로 사항을 청취했다.

기업 대부분은 중동 전쟁으로 인한 원료·포장재 등 원부자재 수급 차질과 단가 인상을 가장 큰 애로로 호소했다. 원료나 용기 제조 기업들은 제품 생산에 직접적인 영향을 받고 있으며, 화장품 ODM 기업들도 용기 등이 제때 공급되지 않아 고객사 납기 과정에 문제가 발생하고 있다고 어려움을 토로했다.

물류 차질도 중요한 문제로 언급됐다. 물류비용 폭등과 운송 지연으로 원부자재 수입은 물론 화장품 수출에도 악영향을 미치고 있는 상황이다. 사태가 더 장기화할 경우 K-뷰티의 글로벌 경쟁력에도 작지 않은 타격이 있을 것이란 우려가 나온다.

한 장관은 "나프타 위기 품목 지정, 상승한 원부자재 가격 인상분의 납품 대금 반영 여부 모니터링, 정책자금 만기 및 법인세 납기 연장 등 정부의 가용한 정책 수단을 총동원하고 있다"며 "피해 중소기업들의 물류비 부담 경감과 수출 다변화 지원 등을 위해 수출바우처 1000억원, 긴급경영안정자금 2500억원 등 추경 예산도 지난 금요일 국회 본회의를 통과한 만큼 이를 신속히 집행해 중소기업들의 위기 극복을 돕겠다"고 말했다.

오유경 식약처장도 "화장품 포장재 원료 수급의 어려움으로 대체 포장재를 사용할 경우 표시·기재 사항을 스티커로 부착할 수 있도록 6개월간 허용했다"며 "화장품 업계가 해외 진출에 어려움이 없도록 국내·외 인허가 정보와 글로벌 원료 규제 정보 등을 제공하고, 국가별 규제 관련 온라인 교육도 실시하는 등 다양한 지원 사업을 추진하고 있다"고 했다.

이날 현장에서는 중소기업 글로벌 진출 지원 강화 등을 위한 중기부와 식약처, 수출입은행 그리고 기술보증기금 간 업무 협약식도 개최됐다. 앞으로 이들 기관은 수출기업 대상 금융지원 및 투자 확대, 수출기업 애로 해소 지원 등을 공동으로 추진해 나갈 예정이다.

국내 중소기업 화장품 수출 규모는 2022년 44억7000만달러에서 지난해 83억2000만달러로 늘었다. 올해 2월까지의 수출액도 약 14억달러로 지난해 같은 기간 수출액을 넘어섰다.

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국내 중소기업의 기여도도 높아지고 있다. 중소기업이 K-뷰티 수출에서 차지하는 비중은 2022년 56.2%에서 지난해 72.8%까지 늘었다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



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