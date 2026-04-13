27일부터 신청 접수…최대 60만 원 차등 지원

소상공인·청년 지원 확대…지역경제 회복 기대

전라남도가 정부 추가경정예산 국회 통과에 맞춰 고유가 피해지원금 지급 등 민생 안정 대책을 본격 추진한다.

13일 전남도에 따르면 전남도는 정부 추경에 반영된 '고유가 피해지원금'을 오는 27일부터 지급하기로 하고 신청 접수에 들어간다.

1차 지급은 기초생활수급자와 차상위 계층을 대상으로 27일부터 5월 8일까지 진행되며, 2차는 소득 하위 70% 국민을 대상으로 5월 18일부터 7월 3일까지 실시된다.

황기연 전라남도지사 권한대행이 지난달 31일 도청 서재필실에서 중동상황 비상대책 TF회의를 주재하고 있다. 전남도 제공 AD 원본보기 아이콘

구체적인 지급 기준과 금액은 정부 확정안에 따라 별도 안내될 예정이다.

지원금은 소득 수준과 지역 여건에 따라 1인당 10만 원에서 최대 60만 원까지 차등 지급된다.

전남은 비수도권으로 기본 15만 원이 지급되며, 인구감소 우대지역인 담양·영광·영암·진도·화순은 20만 원, 특별지역인 강진·고흥·곡성·구례·보성·신안·완도·장성·장흥·함평은 25만 원이 지원된다. 여기에 차상위·한부모 가구는 50만 원, 기초생활수급자는 60만 원이 각각 지급된다.

신청은 온라인과 오프라인 모두 가능하다. 온라인은 카드사와 인터넷은행, 지역사랑상품권 애플리케이션을 통해 할 수 있으며, 오프라인은 카드 연계 은행이나 주소지 읍면동 주민센터를 방문하면 된다. 지급 방식은 신용·체크카드, 선불카드, 지역사랑상품권 중 선택할 수 있다.

신청 첫주 혼잡을 줄이기 위해 온·오프라인 모두 출생연도 끝자리를 기준으로 요일제가 적용된다.

1차 지급은 월요일(1·6), 화요일(2·7), 수요일(3·8), 목요일(4·9·5·0)로 운영되며 금요일부터는 제한이 해제된다. 2차 지급은 월요일(1·6), 화요일(2·7), 수요일(3·8), 목요일(4·9), 금요일(5·0) 방식으로 진행된다.

이와 함께 정부 추경에는 소상공인 지원 예산도 대폭 확대됐다. 특별경영안정자금이 기존 대비 3,200억 원 증액됐으며, 폐업 예정 또는 경영위기 소상공인의 재기를 돕는 '희망리턴패키지' 사업에도 246억 원이 추가 반영됐다.

이에 전남 지역 소상공인의 경영 부담 완화와 재도약 여건 개선이 기대된다.

청년 지원 정책도 포함됐다. 사회연대경제 조직에서 청년에게 일 경험을 제공하는 시범사업에 전국 단위로 156억 원이 반영되면서 지역 청년들의 경제활동 참여 기회가 확대될 전망이다.

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서은수 전남도 일자리투자유치국장은 "이번 추경은 고유가로 어려움을 겪는 도민의 부담을 덜고 지역경제 회복에 도움이 될 것이다"며 "신속한 집행을 통해 도민이 체감할 수 있는 성과를 내겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



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