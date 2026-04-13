'여행가는 달' 맞아 갬페인과 연계



경남 창원시설공단은 문화체육관광부가 추진하는 '2026 여행가는 달' 캠페인과 연계해 제황산공원 모노레일 이용료 할인(무료) 행사를 운영하고 있다고 밝혔다.

이번 행사는 오는 5월 29일까지 진행되며, 만 5세 이상 12세 이하 어린이를 대상으로 무료 이용 혜택이 제공된다.

제황산 모노레일은 진해 시가지를 한눈에 조망할 수 있는 관광시설로, 도심과 바다를 함께 감상할 수 있는 대표 관광 콘텐츠로 자리 잡고 있다.

공단은 이번 캠페인을 통해 관광객들에게 보다 부담 없이 체험 기회를 제공하고, 가족 단위 방문객 유입을 통해 지역 관광 활성화에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

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이경균 이사장 직무대행은 "여행가는 달을 맞아 시민과 관광객들이 제황산 모노레일에서 진해의 풍경을 색다르게 즐길 수 있기를 바란다"며 "앞으로도 지역의 매력을 살린 관광 콘텐츠를 지속해서 발굴해 나가겠다"고 말했다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



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