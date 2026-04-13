경남 창원특례시 성산구는 오는 22일까지 어린이 식품안전보호구역(학교 주변 200m) 및 상가 ·학원 주변 등 무인점포를 대상으로 특별점검을 실시한다.

성산구, 어린이 이용 무인점포 특별 점검 실시.

성산구, 어린이 이용 무인점포 특별 점검 실시.

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이번 점검은 최근 언론보도와 관련하여 무인점포에서 소비기한이 지난 아이스크림·과자 등이 발견됨에 따라 소비기한 경과 여부 및 위생 상태를 집중적으로 점검하여 어린이들에게 안전한 먹거리 환경을 제공하기 위해 실시된다.


주요 점검 내용은 ▲소비기한 경과 제품 판매 목적 진열 및 보관 여부 ▲냉장·냉동식품 보관기준 준수 여부 ▲기타 식품의 위생적 취급 여부 등이다.

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김수윤 문화위생과장은 "무인점포는 관리 사각지대가 발생하기 쉬운 만큼 소비기한 및 위생관리 점검을 강화해 안전한 어린이 먹거리 환경조성에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.


영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
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