업비트 운영사 두나무가 달러 스테이블코인 USDC 발행사 서클(Circle)과 포괄적 양해각서(MOU)를 체결했다고 13일 밝혔다.

양 사는 가상자산 관련 교육 활동을 논의할 예정이다. 업비트 관계자는 "시장 참여자들의 정보 접근성을 높이고 한국 내에서 신뢰받는 가상자산 생태계를 형성하기 위해 노력하기로 했다"고 말했다.

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오경석 두나무 대표는 "규제 친화적인 가상자산 사업 운영 노하우가 있는 써클과 협력하게 되어 기쁘다"며, "제도권 내에서 건전한 가상자산 생태계를 만들어가기 위해 노력하겠다"고 말했다.

제레미 알레어 써클 대표는 "한국은 가상자산 혁신에 있어 매우 중요한 시장"이라며 "강력한 규제 준수를 바탕으로, 교육 및 책임 있는 혁신을 가속하기 위해 두나무와 파트너십을 맺게 되어 매우 기쁘다"고 밝혔다.

오경석 두나무 대표(왼쪽)와 제레미 알레어 서클 대표(오른쪽)가 13일 서울 서초 두나무에서 열린 ‘국내 디지털자산 혁신 및 교육 위한 MOU’에서 기념 촬영을 하고 있다. 두나무 AD 원본보기 아이콘

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



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