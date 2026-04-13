日 토토, 조립식·모듈형 욕실 신규주문 중단

벽·천장 코팅에 들어가는 유기용제 부족

이란 전쟁으로 글로벌 원유 공급망에 차질이 빚어지면서 원자재 부족까지 겹치자 일본 위생기업 토토(Toto Ltd.)가 조립식 욕실의 신규 주문을 중단했다.

블룸버그통신은 12일(현지시간) 토토가 거래처들에 이 같은 중단 조치를 통보했다고 보도했다. 회사 대변인은 이번 중단 조치가 조립식 및 모듈형 욕실에 적용되며 주문 재개 시점은 아직 결정되지 않았다고 설명했다.

토토는 1917년 일본 후쿠오카에 설립된 양변기, 욕조 제조업체다. 화장실에서 흔히 볼 수 있는 새하얀 용기 형태 양변기나 욕조를 전문적으로 제조한다.

토토의 주문 중단은 최근 몇 주 사이 나프타 공급이 빠듯해지면서 일본 제조업 전반으로 확산하는 공급 차질의 연장선에 있는 것으로 풀이된다. 주택설비 업체 다카라 스탠더드도 이날 성명을 통해 중동 긴장으로 나프타 관련 자재 공급이 불안정해지고 있다고 밝혔다. 일본석유화학공업협회에 따르면 일본의 나프타 공급량 가운데 약 40%는 중동 수입에 의존하고 있다.

나프타는 원유를 원료로 한 석유화학 제품의 기본 소재다. 이른바 '산업의 쌀'로 불린다. 플라스틱과 합성섬유, 비료, 합성고무 등 다양한 제품의 원료로 사용된다.

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토토는 모듈형 욕실의 벽과 천장 코팅에 들어가는 유기용제가 부족하다고 블룸버그에 설명했다. 일본 아파트에서 흔히 볼 수 있는 모듈형 욕실은 보통 욕조와 방수 바닥, 벽, 천장, 샤워 시설로 구성된다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



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