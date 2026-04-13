"지난주 국정농단 의혹 사건 관련 고발장 3건 접수"

권창영 2차 종합특별검사팀이 '쌍방울 대북 송금' 수사 과정에서 적법 절차 위반 정황을 포착했다며 전담팀을 구성했다고 밝혔다.

권창영 특별검사가 지난 2월25일 경기 과천시 사무실에서 현판식을 마치고 특검보들과 입장발표를 하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

권영빈 특검보는 13일 경기 과천시 특검 사무실에서 열린 정례 브리핑에서 "서울고검에서 이첩받은 기록을 일부 검토해본 결과, 대북 송금 수사팀이 수사 과정에서 적법 절차를 위반한 것으로 의심돼 수사가 필요하다"며 이같이 밝혔다.

앞서 종합특검은 서울고검 인권침해점검 태스크포스(TF)가 수사 중인 '연어·술파티 회유 의혹' 등 사건들을 넘겨받았다. 수사 과정에 윤석열 정부 대통령실이 부당하게 관여한 정황을 포착했다는 입장 때문이다. TF는 박상용 검사가 쌍방울 대북 송금 사건 수사 과정에서 이화영 전 부지사 등에 특혜를 제공하면서 특정 진술을 유도했다는 의혹을 수사해왔다.

특검팀은 사건들을 넘겨받으며 전담팀을 구성했다. 전담팀은 파견검사 1명, 특별수사관 2명, 파견경찰관 등으로 이뤄졌다. 파견검사는 이번 주 내로 특검팀에 합류할 예정이다.

또한 지난주 시민단체의 국정농단 의혹 사건 관련 고발장이 3건 접수됐다고도 전했다. 특검팀은 현재 피고발자를 피의자로 입건한 뒤 수사를 개시한 것으로 알려졌다.

다만 권 특검보는 파악된 절차 위반 의심 사례가 무엇인지에 대해선 "수사 내용과 관련해 구체적인 내용을 말씀드리기 어렵다"며 답을 피했다.

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해당 의혹이 특검법상 명시된 종합특검의 수사 대상이 아니라는 지적에는 "특검팀이 수사 대상으로 판단하고 진행하는데 그에 대해 바깥의 사람들이 얘기하는 것은 적절치 않다고 본다"며 "부당한 주장에 대응하지 않고 수사에 전념하겠다"고 말했다.

최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



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