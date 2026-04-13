조창근 감독 2년 연속 랑데뷰 섹션 초청

시리즈 '당신의 모든 것' 스틸 컷 AD 원본보기 아이콘

한국예술종합학교는 영상원 재학생들이 제작한 '당신의 모든 것'이 칸 국제 시리즈 페스티벌의 랑데부 섹션에 초청됐다고 13일 밝혔다.

조창근 감독이 각본과 연출을 맡은 시리즈다. 천부적 재능을 지녔으나 불우한 환경에 놓인 피아니스트 서준이 자유로운 영혼의 재즈 뮤지션 지수를 만나 자신의 목소리를 찾아가는 이야기를 그린다.

SF9 멤버 강찬희와 한성민, 김규리 등이 주연했다. 이번 페스티벌을 통해 인터내셔널 프리미어로 처음 공개된다. 24일 진행되는 상영회에는 조 감독과 김순모 프로듀서, 강찬희, 한성민 등이 참석한다. 조 감독은 지난해 웹드라마 '선녀단식원'으로 이 섹션에 초청된 바 있다.

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올해 칸 국제 시리즈 페스티벌은 23일부터 28일까지 프랑스 칸에서 열린다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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