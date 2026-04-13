국립백두대간수목원의 백두산호랑이 방사장 환경이 개선된다. 기존에 분리됐던 방사장을 통합하고, 방사장 1곳을 신규 조성해 호랑이의 서식환경과 관람 여건을 동시에 개선하는 게 골자다.


한국수목원정원관리원은 국립백두대간수목원 안에 백두산호랑이 방사장을 통합해 운영한다고 13일 밝혔다.

백두대간수목원에서 생활하는 백두산호랑이가 사육장 안에서 포효하고 있다. 산림청

백두대간수목원에서 생활하는 백두산호랑이가 사육장 안에서 포효하고 있다. 산림청

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방사장 통합은 기존에 분리됐던 두 개 방사장 사이를 가로막던 시설물을 제거해 하나의 대형 공간으로 재구성하는 것으로 이뤄졌다.


호랑이는 이전보다 넓어진 공간에서 활동하고, 관람객은 확 트인 시야에서 백두산호랑이의 역동적 움직임을 관찰할 수 있게 하는 것이 방사장을 통합한 이유다.

통합 이전 호랑이숲 방사장 두 곳 사이에 울타리가 쳐져 있다. 한국수목원정원관리원

통합 이전 호랑이숲 방사장 두 곳 사이에 울타리가 쳐져 있다. 한국수목원정원관리원

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백두대간수목원은 오는 6월 신규 방사장 조성 공사도 시작한다. 백두대간수목원 호랑이 숲에는 총 6마리의 백두산호랑이가 생활한다. 단 4마리는 관람 구역에서 생활해 관람객이 멀리서나마 활동하는 모습을 볼 수 있었지만, 다른 2마리는 지형적 한계로 관람객과의 접점이 제한돼 왔다.


이를 개선하기 위해 백두대간수목원은 925㎡ 규모의 새 방사장을 마련, 기존에 공개되지 않던 백두산호랑이 2마리도 관람객이 만나볼 수 있게 할 계획이다.

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이규명 백두대간수목원 원장은 "통합 방사장은 호랑이에게 보다 자유로운 서식 환경을 제공하고, 관람객에게는 생태 보전의 가치를 체감하는 공간이 될 것"이라며 "백두대간수목원은 6월 신규 방사장 조성 공사에 착수, 앞으로 모든 개체가 관람객과 교감할 수 있는 환경을 조성할 계획"이라고 말했다.


대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
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