광주 지역 고객 혜택 전남 확대



㈜광주신세계는 13일 전라남도 고객들을 위한 '전남·광주 ONE 멤버십'을 선보인다고 밝혔다.

이번 멤버십은 그동안 광주지역 고객들 위주로 제공되던 혜택을 전남 고객들에게까지 확대하고자 마련됐다.

전남·광주 ONE 멤버십은 전라남도 고객들이 대상으로 주민등록 주소 기준 전남에 거주하는 19세 이상인 고객 중 신백멤버스 회원이라면 누구나 가입할 수 있다.

가입 시 제공되는 혜택은 총 3가지로 가입 축하 쿠폰, 월간 정기 쿠폰, ONE 멤버십 마일리지가 있다.

먼저 가입 축하 쿠폰은 총 3종으로 가입할 때 한 번만 받을 수 있다. 패션·잡화 1만원 할인권(20만원 이상 구매 시)부터 장보기에 도움을 주는 푸드마켓 5,000원 할인권(3만원 이상 구매 시), 맛집 탐방을 위한 F&B 3,000원 할인권(1만원 이상 구매 시)을 제공한다. 제공된 쿠폰은 가입일로부터 15일 동안 사용할 수 있다.

광주신세계 본관 지하 1층 사은행사장에서 고객이 전남ONE 멤버십 가입하고 있다. 광주신세계 제공 AD 원본보기 아이콘

매달 선물처럼 찾아오는 월간 정기 쿠폰은 총 4종이다. 패션·잡화 1만원 할인권(20만원 이상 구매 시)과 푸드마켓 5,000원 할인권(3만원 이상 구매 시)까지 2종의 할인권 외에도 쇼핑 중간에 여유를 즐길 수 있는 신세계 멤버스바 음료 1잔 이용권과 광주신세계 3시간 무료 주차권까지 포함된다. 가입 다음 달부터 매월 1일 신세계백화점 앱 쿠폰 함에 자동 탑재된다. 사용기한은 증정 일로부터 30일이다.

구매 금액에 따라 신백리워드를 돌려받는 ONE 멤버십 마일리지도 눈길을 끈다.

분기별 누적 합산 실적에 따라 신백리워드를 최대 70만까지 받을 수 있다. 신세계 제휴카드(삼성·신한·씨티·하나·BC바로)로 결제하고 사은 행사장에서 마일리지로 적립하면 된다. 적립한 마일리지는 앱에서 현금처럼 쓸 수 있는 리워드로 직접 수령할 수 있으며 유효기한 내에 사용할 수 있다. 리워드 유효기한은 수령일로부터 3개월이다.

전남·광주 ONE 멤버십은 광주신세계 본관 지하 1층 사은 행사장에서 가입할 수 있다. 대리 가입은 불가하며 본인이 신분증을 지참해서 방문해야 한다. 전남·광주 ONE 멤버십은 오는 12월까지 한시적으로 운영된다.

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광주신세계 이준연 영업기획팀장은 "전남·광주 통합을 기념하고자 전남·광주 ONE 멤버십을 준비했다"며 "앞으로도 광주신세계는 고객에게 풍성한 혜택과 다채로운 즐거움을 드리는 기업이 되겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



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