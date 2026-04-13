환경·사회·지배구조 전 영역서 높은 평가

고려아연이 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) ESG(환경·사회·지배구조) 평가에서 종합 A 등급을 획득했다고 13일 밝혔다.

고려아연 온산제련소 전경. 고려아연

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MSCI ESG 평가는 글로벌 주요 상장기업의 ESG 경영 역량을 평가하는 대표적 지표로, AAA부터 CCC까지 총 7단계로 구성된다.


고려아연은 2024년 BB 등급에서 지난해 BBB 등급으로 한 단계 상승한 데 이어 올해 A 등급을 받아 2년 연속 등급이 상승했다.

특히 환경·사회·지배구조 전 영역에서 모두 업계 평균 이상의 평가를 받았으며, 전년보다 높은 점수를 받았다.


환경 분야에서는 유해물질 및 폐기물 관리, 자연자본 관리 등 항목의 평가 점수가 올랐다. 사회 분야에서는 노무관리 및 보건안전 분야의 개선 노력과 사회공헌 활동을 포함하는 '지역사회 관계' 항목에서 높은 점수를 받았다. 지배구조 분야에서는 이사회 과반을 사외이사가 차지하고 있어 경영진을 감독하는 핵심 기능을 효과적으로 수행할 수 있다고 평가받았다.

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고려아연 관계자는 "MSCI 평가 등급 상향은 전사 차원의 ESG 경영 역량 개선을 위한 노력이 자본시장에서 인정받은 것"이라며 "세계 최고 수준인 본업 경쟁력을 유지하면서 ESG 전 분야에서 글로벌 수준의 경쟁력을 갖추겠다"고 말했다.


장보경 기자 jbg@asiae.co.kr
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