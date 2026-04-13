2년 연속 공모 선정… 폭염 대응·안부 확인·복지 상담까지 맞춤 지원 확대

기장군(군수 정종복)은 여름철 안전취약계층 보호를 위한 여름안전협의체 '쿨(Cool)한 마을안전발굴단' 사업을 본격 추진한다.

이번 사업은 행정안전부가 주관한 '2026년 읍면동 스마트 복지안전 서비스 개발 지원사업' 공모에 기장군이 2년 연속 선정되면서 추진된다.

군은 읍·면 지역 사정에 밝은 지역사회보장협의체와 명예사회복지공무원과 협력해 여름철 안전취약계층을 발굴하고, 폭염 예방키트 지원과 안부 확인, 복지 상담 등 맞춤형 복지·안전 서비스를 제공할 계획이다.

또 여름철 안전 캠페인과 함께 거리 내 위험 요소 점검을 병행해 지역사회 전반의 안전관리도 강화할 방침이다.

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올해는 지원 대상을 기존 월 500가구에서 600가구로 확대해 보다 촘촘한 복지 안전망을 구축한다는 계획이다.

정종복 군수는 "지난해보다 지원 규모를 확대해 더 많은 위기가구를 살필 수 있게 됐다"며 "현장 중심의 협력체계를 통해 여름철 안전취약계층을 조기에 발굴·지원하고, 더욱 안전하고 따뜻한 기장군을 만들어 가겠다"고 말했다.

지난해 기장군 여름안전 협의체 '쿨한 마을안전발굴단'이 기념촬영을 하고 있다. 기장군 제공 AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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