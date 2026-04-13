부민병원 후원 ‘제5회 로봇 수술 심포지엄’… 국내외 전문가 참여 최신 기술 공유

대한정형외과 컴퓨터수술학회(회장 이한준)는 오는 5월 30일 인천 파라다이스 시티 그랜드볼룸에서 '제5회 로봇 인공관절 심포지엄(The 5th What's New in Robotics Surgery)'을 개최한다.

부민병원이 후원하는 이번 심포지엄은 로봇 인공관절 수술을 중심으로 인공지능(AI)과 데이터 분석 등 디지털 기술을 정형외과 진료에 접목해 보다 정밀하고 표준화된 수술 체계를 구축하기 위해 마련됐다.

행사는 이한준 회장과 정흥태 부민병원 이사장의 개회사를 시작으로 총 5개 세션으로 진행된다.

먼저 세션 1에서는 미국 스웨디시 정형외과 연구소의 션 투미 박사가 기조 강연자로 나서 로봇 인공관절 수술의 진화와 최신 트렌드를 소개한다.

세션 2에서는 실제 수술 영상을 바탕으로 무릎과 고관절 수술 시 임상 현장에서 즉시 활용 가능한 구체적인 술기가 공유된다.

이어 세션 3과 4에서는 미국 HSS의 카렌버그 신시아 교수와 태국 탐마삿대학교 나타폴 탐마초트 교수가 참여해 무릎 및 고관절 로봇수술의 임상 결과와 데이터를 발표한다.

마지막 세션 5에서는 일본 타치바나병원 코지마 다케시 부원장, 요코하마 시립대 최현민 교수, 중국 인민해방군 종합병원 웨이 차이 교수가 재수술이나 난이도 높은 사례에서 로봇을 활용한 수술 정확도 향상 방안을 제시할 예정이다.

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이한준 회장은 "디지털 기술이 단순한 도구를 넘어 실제 임상 성과로 이어질 수 있도록 학문적 기반을 축적해 왔다"며 "이번 심포지엄이 빠르게 변화하는 기술 흐름을 공유하고 국내 인공관절 수술의 새로운 기준을 마련하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

부민병원은 국내 로봇 인공관절 수술 분야를 선도하는 의료기관으로, 정기적인 심포지엄 개최를 통해 최신 의료기술 확산과 의료 서비스 질 향상에 기여하고 있다.

대한정형외과 컴퓨터수술학회 로봇 인공관절 심포지엄 포스터. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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