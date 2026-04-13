"김 후보가 무안 농업 발전과 양파 농가 권익 증진 위해 헌신"지지배경 밝혀

전국양파생산자협회 무안군지회가 김산 더불어민주당 무안군수 예비후보에 대한 공식 지지를 선언했다.

13일 전국양파생산자협회 무안군지회 회원들이 김산 예비후보 선거사무실 찾아 지지 선언을 했다. 김산 예비후보 선거사무실 제공 AD 원본보기 아이콘

지회는 13일 김산 예비후보 선거사무소를 방문해 지지 의사를 밝히며 14~15일로 예정된 본경선을 앞두고 선거전에 힘을 보탰다. 이날 지지 선언에는 홍백용 회장을 비롯한 회원 100여 명이 참여했다.

지회 측은 "김 후보가 그동안 무안 농업 발전과 양파 농가 권익 증진을 위해 헌신해왔다"며 지지 배경을 설명했다. 홍 회장은 "기후위기 시대 농업은 생존의 문제"라며 "농민의 고충을 누구보다 잘 이해하고 실질적인 대안을 제시할 적임자는 김산 후보"라고 강조했다.

이어 "올해 양파는 생산량 증가와 재고 누적, 수입 양파 유입 등으로 가격이 전년 대비 30% 이상 하락해 농가들이 큰 어려움을 겪고 있다"며 "현실적인 정책 대응이 절실하다"고 덧붙였다.

이에 김산 예비후보 측은 "무안의 뿌리 산업인 농업의 안정과 양파 산업 경쟁력 강화를 위한 정책 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

AD

지역 정치권에서는 이번 지지 선언을 두고 "지역 핵심 농업 단체의 공개 지지라는 점에서 농심의 흐름을 보여주는 상징적 장면"이라며 "본경선 결과와 향후 선거 판세에도 영향을 미칠 가능성이 있다"는 분석이 나오고 있다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>