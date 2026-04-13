의료·연구·정책 경험 두루 갖춘 보건의료 전문가

"AX·필수의료 혁신 가속도"

홍승권 신임 건강보험심사평가원장이 기존 사후 삭감 중심이었던 심사·평가 패러다임을 환자의 건강 성과와 의료가치 중심의 '가치 기반 평가' 체계로 개편하겠다는 의지를 밝혔다.

13일 강원도 원주 건강보험심사평가원 본원에서 열린 제12대 원장 취임식에서 홍승권 신임 원장이 취임사를 하고 있다. 건강보험심사평가원 AD 원본보기 아이콘

홍 원장은 13일 강원도 원주 본원에서 취임식을 갖고 "보건의료 환경의 급격한 변화로 심평원의 역할이 더욱 중요해지는 상황에서 심평원장으로서 맡은 바 책임에 성실히 임하겠다"며 이같이 말했다.

취임사에서 홍 원장은 가장 먼저 '심사와 평가의 패러다임 전환'을 선언했다. 그는 "단순한 삭감이나 사후 관리만으로는 재정 지속가능성과 의료의 질을 동시에 달성하기 어렵다"며 "성과 기반 평가와 중증도 보정을 통해 심평원을 보건의료 체계의 효율성을 견인하는 전략적 평가기관으로 도약시키겠다"고 강조했다.

디지털 전환에 대한 구체적인 로드맵도 공개했다. 홍 원장은 클라우드 기반의 인공지능 전환(AX)을 '필수적인 흐름'으로 정의하고, 데이터 기반 행정과 AI 활용 업무 혁신을 지속해서 확대할 것을 약속했다. 이를 통해 국민이 체감할 수 있는 비급여 진료비 공개, 의약품 안전 사용 정보(DUR) 등의 서비스 편의성을 한층 강화한다는 계획이다.

또 최근 개정된 '국민건강보험법'에 따른 실시간 의료이용 관리 체계를 현장에 안정적으로 정착시켜 건강보험 재정 건전성 확보와 국민 건강 보호라는 두 마리 토끼를 잡겠다는 포부도 내놨다.

홍 원장은 서울대병원 정보화실·의생명연구원, 가톨릭대학교 인천성모병원, 록향의료재단 이사장, 한국일차보건의료학회장 등을 역임하며 보건의료 정책과 의료 현장에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 쌓아온 균형 잡힌 리더십을 갖춘 인물로 평가된다.

그는 "의료 현장과 정부의 다양한 목소리를 균형 있게 반영해 의료 전달체계 개선과 공공의료 기능 강화를 뒷받침하겠다"며 "지역·필수의료 강화와 국민 의료비 부담 완화 등 주요 국정과제가 현장에서 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 역량을 집중하겠다"고 말했다.

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홍 신임 원장의 임기는 이날부터 2029년 4월12일까지 3년간이다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



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