27회 맞아 공연·체험·나눔까지 풍성



어버이날 앞두고 어르신 화합의 장

부산 기장군(군수 정종복)은 '기장 어르신 한마당 축제'가 오는 4월 15일 기장체육관에서 열린다고 전했다.

올해로 27회를 맞는 이번 행사는 다가오는 어버이날을 기념해 어르신들이 한자리에 모여 다양한 공연과 체험 프로그램을 즐기며 소통할 수 있도록 마련됐다. 축제는 기장군새마을회 주관으로 진행된다.

행사는 오전 10시 30분부터 식전공연으로 시작된다. 가곡 합창과 한국무용, 난타, 색소폰, 기타 공연 등 노인복지관 어르신들이 직접 참여하는 재능기부 무대가 펼쳐질 예정이다.

이어 오후 12시 20분 개회식을 시작으로 1부 공식행사에서는 경로효친 실천에 기여한 유공자에게 표창이 수여된다. 이후 오후 1시부터는 가수 진성, 세비, 일렉디바, 태남 등이 출연하는 축하공연이 이어지며 축제 분위기를 한층 끌어올릴 예정이다.

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행사장에서는 어르신 건강 체크와 노인 취업 상담, 미용 및 메이크업 서비스 등 다양한 체험 프로그램도 운영된다. 또한 새마을부녀회 회원들이 따뜻한 식사와 간식을 제공하며 어르신들에 대한 감사의 마음을 전할 계획이다.

행사 관계자는 "어르신들의 적극적인 참여로 매년 축제가 더욱 풍성해지고 있다"며 "올해도 어르신들이 즐겁고 흥겹게 시간을 보내실 수 있도록 준비에 최선을 다하겠다"고 말했다.

지난해 열린 제26회 기장군 어르신 한마당 축제 현장. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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