영업이익 17.4% ↓…보유 가상자산 축소

넥슨 그룹이 지난해 매출 5조원을 달성한 것으로 나타났다.

넥슨 판교 사옥. 넥슨 제공 AD 원본보기 아이콘

13일 엔엑스씨(NXC) 연결 감사보고서에 따르면 지난해 넥슨 그룹사 전체 매출액은 5조1751억원으로 전년 대비 3.8% 증가했다. 반면 영업이익은 9609억원으로 같은 기간 17.4% 감소했다.

순이익도 2조2467억원에서 859억원으로 대폭 줄었는데, 이는 전 분기 약 1조485억원에 달했던 일시적인 종속기업 투자처분이익을 반영하지 않은 데 따른 것이다.

앞서 NXC는 지난 2월 유럽 소재 산업용 솔루션 기업 CLI그룹(CLI Group B.V.) 지분을 취득해 연결회사로 편입했다. 이번 투자는 NXC 자회사인 벨기에 투자법인 NXMH를 통해 이뤄졌다. 구체적인 액수나 지분율 등은 밝히지 않았다.

가상자산과 연관 산업 투자 비중은 감소했다. NXC는 지난해 말 기준 2356 비트코인(BTC), 2만2420 이더리움(ETH) 등 1476억원 규모의 가상자산을 보유하고 있다고 전했다. 이는 2024년 총 1740억원(2670 BTC, 3만2403 ETH 등)과 비교해 15.2% 감소한 액수다.

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이와 함께 해외 가상화폐 거래소 비트스탬프(Bitstamp) 지분을 매각해 관련 계열사가 종속기업에서 제외됐다고 설명했다. 올해 2월 이사회에서는 국내 가상화폐 거래소 코빗 주식 전량을 처분하기로 결정했다.

노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



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