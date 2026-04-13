경찰, 두 차례 신고로 출동…현행범 체포

부산에서 한 30대 남성이 만취한 채 중학교 근처에서 행패를 부리다가 경찰에 입건됐다.

연합뉴스에 따르면 부산 해운대경찰서는 건조물 침입 등 혐의로 30대 A씨를 불구속 입건해 조사하고 있다며 12일 밝혔다.

A씨는 지난 9일 오전 11시41분께 부산 해운대구 한 중학교에 만취 상태로 들어가 마주친 남학생 3명에게 억지로 팔짱을 끼고 끌고 다니는 등 폭행한 혐의를 받고 있다.

이를 목격한 학교 관계자의 신고를 받고 출동한 경찰은 학교 인근에서 A씨를 발견해 신원을 확인한 뒤 귀가 조처했다. 그러나 A씨는 귀가하지 않았고, 당일 오후 1시38분 해당 중학교 인근 한 아파트 상가에 들어가 상의를 벗은 채 주변을 돌아다녔다.

주민들의 신고로 경찰은 재차 출동했고, 아파트 인근 도로에서 A씨를 현행범으로 체포했다. 경찰 조사 결과 A씨는 당일 오전 일행 2명과 함께 소주 8명을 마신 뒤 만취 상태였던 것으로 드러났다.

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경찰 관계자는 A씨 상태에 대해 "본인이 무슨 짓을 했는지 기억조차 제대로 못 하는 상황"이었다고 전했다. 경찰은 폐쇄회로(CC)TV 영상, 목격자 진술 등을 토대로 정확한 사건 발생 경위를 조사하고 있다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr



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