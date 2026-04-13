동의대, 중진공·부산TP와 협약… AI 인재 750명 양성·기업 AX 지원

대학·공공기관·지역혁신기관 3자 협력



2030년까지 71억 규모 'AI 부트캠프'

동의대가 공공기관과 손잡고 지역 산업의 인공지능 전환과 인재 양성에 나섰다.

동의대학교(총장 한수환)는 13일 대학본관에서 중소벤처기업진흥공단, 부산테크노파크와 'AI 전문·AX 융합 인재 양성 및 지역 산업 AX 전환'을 위한 업무협약을 체결했다고 알렸다.

협약식에 한수환 총장과 김성희 대외부총장, 반정식 중진공 지역혁신이사, 김형균 부산테크노파크 원장 등이 참석했다.

이번 협약은 대학·공공기관·지역혁신기관이 함께 참여하는 3자 협력 모델로, 지역 중소기업의 인공지능 전환을 지원하고 산업 생태계를 구축하는 데 목적이 있다.

각 기관은 ▲AI·AX 실무 교육과정 공동 운영 ▲구글 협업 커리큘럼 도입 ▲지역 기업 대상 기술 컨설팅 및 정책자금 지원 ▲현장 중심 산학협력 프로젝트 추진 등에 협력한다.

동의대는 71억원 규모 '첨단산업 인재양성 부트캠프 AI 사업'을 통해 2030년까지 AX 실무 인재 750명을 양성할 계획이다. 지역 산업 현장에 즉시 투입 가능한 인력 확보를 목표로 한다.

해양모빌리티와 첨단기계부품 등 부산 주력 산업과 연계한 맞춤형 AI 인재 양성에 초점을 맞춘다.

한수환 총장은 "AI 전환은 지역 기업 경쟁력의 핵심"이라며 "대학과 기관의 역량을 결합해 지역 산업 혁신 거점 역할을 하겠다"고 말했다.

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반정식 이사는 "정책자금과 수출지원, 인력양성 등을 통해 AI 전환을 촉진하겠다"고 했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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