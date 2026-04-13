영풍은 석포제련소의 아연과 전기동 제련공정이 글로벌 책임광물 협의체인 RMI의 책임광물 보증 프로세스(RMAP) 인증을 획득해 '적합 제련소'로 등록됐다고 13일 밝혔다.

영풍 석포제련소가 글로벌 책임광물 협의체인 RMI의 책임광물 보증 프로세스 인증을 받았다. 영풍 AD 원본보기 아이콘

RMI는 세계 최대 규모 산업 협의체인 RBA(Responsible Business Alliance) 산하 이니셔티브로, 기업들이 책임 있는 방식으로 광물을 조달하고 공급망을 관리할 수 있도록 지원하고 있다.

RMAP은 광물 채굴 과정에서 인권 침해나 노동 착취, 환경 파괴, 분쟁 지역 자금 유입 등 비윤리적 이슈가 없는지를 제3자 독립 기관이 검증하는 프로그램이다.

영풍 석포제련소는 이번 RMAP 인증을 통해 규제 리스크를 선제적으로 해소하고 글로벌 시장에서 공신력을 유지하게 됐다고 설명했다.

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영풍 관계자는 "당사는 RMAP 기준에 따라 책임광물 공급망 및 분쟁광물 리스크를 체계적으로 관리하고 있다"며 "앞으로도 글로벌 기준에 부합하는 공급망 관리와 ESG 경영을 지속적으로 강화해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



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