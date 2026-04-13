부산항만공사·부산세관, 통합검사 시스템 구축

부산항만공사와 부산본부세관이 통합 검사장 구축을 통해 항만 통관 체계 개선에 나선다.

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 부산본부세관(세관장 유영한)과 '부산항 세관 통합검사장 부지 조성 및 제공을 위한 업무협약'을 체결했다고 13일 알렸다.

이번 협약은 진해신항을 중심으로 부산항 통합물류 체계를 강화하고 스마트 메가포트 구축을 추진하기 위해 마련됐다.

부산항만공사와 부산본부세관이 '부산항 세관 통합검사장 부지 조성 및 제공을 위한 업무협약'을 체결하고 있다. AD 원본보기 아이콘

두 기관은 부산항 내에 분산된 세관 검사장을 한곳으로 통합해 검사부터 반출까지 한 번에 처리하는 원스톱 통관체계를 구축할 계획이다.

통합검사장은 부산항 신항과 진해신항 사이 중심 지역에 들어선다. 물류 흐름을 연결하고 향후 진해신항 확대에 대응하는 거점 역할을 맡는다.

부산항만공사는 통합검사장 구축을 통해 통관 속도를 높이고 물류 효율성을 강화한다는 방침이다.

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송상근 사장은 "항만 운영 효율을 높이고 신속한 통관 서비스를 제공할 수 있도록 인프라 구축에 나서겠다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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