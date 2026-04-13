취약계층 자립지원을 위해 청년 푸드트럭 9년째 후원

에쓰오일은 13일 서울 마포구 망원한강공원에서 '청년 푸드트럭 유류비 전달식'을 열고 함께일하는재단에 후원금 1억2000만원을 전달했다.

안와르 알 히즈아지 에쓰오일 CEO. 에쓰오일 AD 원본보기 아이콘

에쓰오일은 만 45세 미만의 전국 푸드트럭 창업자를 대상으로 유류비 지원 프로그램 참가자를 모집했다. 서류 및 현장 심사를 거쳐 총 50개 팀을 선발할 예정이다. 선발된 각 팀에는 200만원 상당의 주유상품권을 지급한다.

에쓰오일은 청년 일자리 창출과 취약계층의 자립 지원을 위해 지난 2018년부터 푸드트럭 유류비 후원 프로그램을 운영해 왔다. 프로그램 시행 이후 올해까지 9년간 총 426개 팀에 9억6000만원 상당의 주유상품권을 지원했다.

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에쓰오일 관계자는 "어려운 환경 속에서도 열정을 잃지 않고 도전하는 청년 사업가들의 꿈을 진심으로 응원한다"며 "앞으로도 에쓰오일은 지속적인 나눔을 실천하는 기업이 되겠다"고 말했다.

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



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