경북선거여론조사심의위원회('경북여심위')는 선거 여론조사가 실시된 사실이 없음에도 실시된 것처럼 왜곡해 공표한 혐의로 언론인 A씨를 13일 포항남부경찰서에 고발했다.

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경북여심위 관계자는 "4월 초에 실시된 포항시장 선거 당내경선과 관련해 A씨는 실시된 사실이 없는 여론조사를 실시된 것처럼 가장(假裝)해 지난달 3월25일 부터 이틀동안 자신의 페이스북에 공표한 혐의가 있다"고 밝혔다.

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'공직선거법' 제96조(허위논평·보도 등 금지) 제 1항에 따르면 누구든지 선거에 관한 여론조사 결과를 왜곡해 공표 또는 보도할 수 없으며, 이를 위반하는 경우 같은 법 제252조(방송·신문 등 부정이용죄) 제 2항에 따라 5년 이하의 징역 또는 300만원 이상 2천만원 이하의 벌금에 처해질 수 있다.

영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



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