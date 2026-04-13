모던 누들·에너지드링크·리프레싱음료 제품 공개

美월마트 판매 먼저 시작…국내는 상반기 런칭

팔도·hy가 방탄소년단(BTS)과 함께 신규 브랜드 '아리(ARIH)'를 13일 런칭하고 모던 누들, 에너지 드링크, 리프레싱 음료 등 3개 제품 라인업을 공개했다. 미국 월마트를 시작으로 상반기 중 국내에 런칭해 글로벌 브랜드로 키워나갈 계획이다.

브랜드명 아리(ARIH)는 '고운', '아름다운'이란 뜻의 옛말이다. 단어에 포함된 영문 'H'는 일상의 균형(Harmony)과 행복(Happiness), 건강(Health)을 의미한다. 팔도·hy는 "기획 단계부터 BTS와 함께한 브랜드"라며 "브랜드명, 맛, 패키지 디자인에 이르기까지 아티스트의 다양한 의견을 반영했다"고 소개했다.

팔도·hy가 방탄소년단(BTS)과 함께 신규 브랜드 '아리(ARIH)'를 13일 런칭하고 모던 누들, 에너지 드링크, 리프레싱 음료 등 3개 제품 라인업을 공개했다. 팔도·hy 제공. AD 원본보기 아이콘

이번에 공개된 모던 누들은 일반 라면과 구별되는 신개념 누들이다. 신제품은 모두 볶음면으로 총 7가지 맛, 14종(봉지면 7종, 용기면 7종)으로 출시한다. 액상 수프에 페투치니 스타일의 면이 특징이다.

'고추장버터'와 '간장버터'는 전통 장류에 버터를 섞어 부드러운 맛을 강조했고, '봉골레'는 마늘과 바지락을 넣어 감칠맛을 살렸다. 짭짤한 불고기와 송로버섯 특유의 향이 조화를 이루는 '트러플 불고기'와 대표 분식 메뉴인 떡볶이를 재해석한 '후추라볶이' 맛도 출시된다. 해외에서 인기가 높은 '김'을 활용한 '김볶음면' 2종(오리지널·매운맛)도 선보인다.

3년간의 연구 끝에 개발한 '포스트바이오틱 에너지 드링크'는 총 7종이며, 상큼한 과일 맛으로 깔끔한 풍미를 낸다. 2종의 천연 카페인을 적용했고 제로 슈거 제품이며 인공색소와 인공향료, 인공감미료가 들어 있지 않다. 유산균으로 발효한 오리엔탈 원료 4종과 포스트바이오틱스 4종도 함유되어 있다.

팔도·hy가 방탄소년단(BTS)과 함께 신규 브랜드 '아리(ARIH)'를 13일 런칭하고 모던 누들, 에너지 드링크, 리프레싱 음료 등 3개 제품 라인업을 공개했다. 팔도·hy 제공. 원본보기 아이콘

함께 공개된 '듀얼 바이오틱 소다'는 리프레싱 음료로 총 7종으로 구성된다. 저당, 저칼로리 제품이며 프리바이오틱스와 포스트바이오틱스를 한 병에 담았다.

제품은 오는 24일부터 미국 전역에 위치한 월마트 매장과 온라인몰에 입점해 먼저 판매된다. 한국은 당초 미국과 동시 출시를 계획했으나, 국내는 리테일 파트너와의 협의를 거친 후 다음 달 말 출시할 예정이다. 이후 주요 국가로 판로를 확대해 나갈 계획이다.

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팔도·hy 관계자는 "월마트는 시가 총액 1조 달러를 상회하는 세계 최대 규모의 유통 플랫폼이다. 신규 브랜드가 이러한 방식으로 런칭하는 것은 F&B분야에서 유례없는 경우"라고 말했다. 그러면서 "아리는 단순한 식음료 브랜드가 아닌 글로벌 문화가 소비로 전환되는 새로운 방식"이라며 "팔도와 hy는 BTS가 공감하는 철학을 함께 구현한 파트너로서 앞으로도 K푸드가 제안하는 새로운 라이프스타일을 전 세계에 알리기 위해 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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