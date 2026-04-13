오는 6월 3일 열리는 제9회 전국동시지방선거에서 국민의힘 경기지사 후보 경선에 출마한 함진규 전 의원은 13일 "(선거에 출마한) 최고위원을 사퇴시키고 공정 경선을 약속해 달라"면서 "당 윤리위원회도 최근의 공정 파괴 사태에 대해 징계에 착수해 달라"고 했다.

함 전 의원은 이날 오후 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "당의 의사결정을 주도하는 최고위원, 즉 심판이 광역자치단체장 후보라는 선수가 된 것은 게임의 룰 파괴"라며 이같이 밝혔다. 현재 국민의힘 최고위 내에선 김재원 최고위원이 경북지사 경선에, 양향자·조광한 최고위원이 경기지사 경선에 도전장을 낸 상태다.

함 전 의원은 "이정현 전 공천관리위원장은 공천 신청자를 외면하면서 불출마를 피력해 온 분(유승민 전 의원)에게 구애 공세를 펼쳤고, 대구에서 탈락한 후보에 대해 차출설까지 제기됐다"면서 "특히 지난 9일 최고위원회의는 회의장이 선거 운동장으로 변질한 볼썽사나운 일까지 벌어졌다"고 했다.

그는 "당의 최고위를 상대 비방과 개인 홍보의 장으로 만든 것은 공천 룰을 짓밟은 반민주적 처사"라면서 "국민의힘의 당헌·당규 조항 미비가 절대 정치적 면죄부가 될 수 없다"고 했다.

AD

함 전 의원은 이런 요구가 수용되지 않을 시에 대응 방안에 대해선 "시정되지 않으면 제 나름의 조치를 할 것"이라고 전했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>