부산북갑 재보궐 두고 견제 심화

한동훈, 전재수에 "계엄옹호 윤어게인 세력"

한동훈 전 국민의힘 대표. 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

한동훈 전 국민의힘 대표가 전재수 더불어민주당 의원을 향해 "이재명 대통령이 계엄 하면 한동훈처럼 막지 않을 것이냐"고 날을 세웠다. 전 의원이 한 전 대표가 윤석열을 배신했다고 발언하자 반박한 것이다.

13일 한 전 대표는 자신의 페이스북을 통해 "전 의원이 제가 윤 전 대통령의 계엄을 막은 것을 두고 '한동훈이 윤 전 대통령을 배신했다'고 말했다"며 "민주당에 전 의원 같은 계엄 옹호 '윤 어게인' 세력이 있다"고 비판했다.

앞서 전 의원은 이날 오전 KBS 라디오 '전격시사'에 출연해 "한 전 대표는 무조건 원내에 입성해야 하는 정치적 이익을 위해 윤석열 대통령과 싸우다가 결국은 윤석열을 배신했다"고 비판했다.

이어 "국민의힘 당 대표를 했음에도 불구하고 국민의힘과 싸우다가 제명당하고 끊임없이 싸움하는 한 전 대표는 북구 주민들의 선택을 받기 어렵지 않겠느냐"고 했다. 한 전 대표가 자신의 지역구인 부산 북갑 국회의원 재보궐 선거 출마할 가능성이 높아지자 견제한 셈이다.

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이에 한 전 대표는 "전 의원은 본인 기준대로 하면 이 대통령이 장관도 시켜주고 국회의원에 시장 공천까지 받은 대단한 은혜를 입었으니, 전 의원은 이 대통령이 계엄 하면 제가 그랬던 것처럼 막지 않을 것이냐"고 반문하면서 "부산특별법도 이재명 배신한다는 소리 무서워서 입 다무는 건가"라고 저격했다.

박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



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