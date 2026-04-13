국민의힘 동래구청장 경선을 둘러싸고 허위경력 논란이 제기됐다.

국민의힘 당내 경선 중인 박중묵 예비후보 측은 13일 부산시의회에서 기자회견을 열고 "장준용 동래구청장 예비후보의 경력 표기에 허위 사실이 포함됐다"며 해명을 요구했다.

이들은 해당 후보가 명함에 '전 동래구 장애인총연합회 후원회장'이라고 기재한 점을 문제로 지적했다. 동래구 장애인협회에 확인한 결과 '장애인총연합회'라는 단체는 존재하지 않는다는 주장이다.

또 "정확한 표현은 '동래구 장애인협회 후원회장'인데 단체 명칭을 변경해 사용했다"며 "유권자의 판단을 왜곡할 수 있는 사안"이라고 지적했다.

박 예비후보는 "후원회장이라는 직함은 도덕성과 봉사 이미지를 형성하는 요소인 만큼, 경력 과장이나 왜곡은 신뢰를 훼손할 수 있다"고 강조했다.

이들은 해당 사안을 공직선거법상 허위사실 공표에 해당한다고 보고 선거관리위원회에 신고하겠다고 밝혔다.

아울러 "후보는 사실관계를 명확히 밝히고 구민에게 공식 사과해야 한다"며 "선관위의 철저한 조사와 조치를 요구한다"고 했다.

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이에 대해 장준용 예비후보는 "가족 중에 장애인도 있고 평소 여러 장애인 관련 단체나 기관의 후원을 줄곧 해와서 선거사무원이 '총연합회'라는 단어를 잘못 표기한 것 같다"고 밝혔다.

장 예비후보는 "잘못된 내용이 든 명함을 모두 수거해 폐기했고 최근 선관위에 정정 신고를 했다"고 말했다.

국민의힘 동래구청장 선거 박중묵 예비후보가 13일 오후 부산시의회에서 당내 경선 상대의 허위경력을 폭로하는 기자회견을 갖고 있다. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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