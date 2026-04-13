3개 거점 연계 전시… 도시형 문화클러스터 조성

채색화의 흐름’ 통해 열린 미술관 도시 구현

경남 진주시가 '한국 채색화의 본고장' 위상 강화를 위한 특별기획전 준비에 본격 착수했다.

시는 13일 시청 상황실에서 '진주 시립 이성자미술관 특별기획전 <채색화의 흐름> 계획(안) 보고회'를 열고 전시 방향과 운영 계획을 논의했다고 밝혔다. 보고회에는 시 관계자와 이성자미술관 운영위원, 지역 원로 작가 등 전문가들이 참석했다.

'한국 채색화의 흐름' 시리즈는 2022년 시작 이후 고대부터 근현대까지 채색화의 전통과 가치를 조명하며 누적 관람객 20만 명을 기록하는 등 큰 호응을 얻었다.

진주시, 진주 시립 이성자미술관 특별기획전 ＜채색화의 흐름＞ 계획(안) 보고회 단체 사진 AD 원본보기 아이콘

오는 6월 열리는 2026년 특별전은 기존 성과를 바탕으로 전통 채색화의 현대적 해석과 장르 확장성에 초점을 맞춘다. 채색화가 동시대 미술 속에서 어떻게 새롭게 변주될 수 있는지를 다양한 작품으로 선보일 예정이다.

전시는 ▲진주 시립 이성자미술관 ▲일호 광장 진주역 차량정비고 ▲국립진주박물관 등 3개 거점에서 동시에 진행된다. 관람객은 도시 곳곳을 이동하며 전시를 관람하게 되며, 진주 전체를 하나의 열린 미술관으로 구현한다는 구상이다.

시는 전시 완성도를 높이기 위해 현대미술 작가 김기라를 총감독으로 선임했다. 김 감독은 전통 채색 기법을 기반으로 미디어아트, 설치미술, 팝아트 등 현대적 요소를 접목한 실험적 전시를 기획할 계획이다.

전문가들은 보고회에서 진주 고유의 역사·문화 자산과 채색화를 더욱 긴밀하게 연결해 차별화된 콘텐츠를 만들어야 한다는 의견을 제시했다.

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진주시 관계자는 "보고회에서 나온 의견을 반영해 세부 계획을 확정하고 6월 전시 개막 준비에 만전을 기하겠다"고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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