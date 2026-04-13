산업재해 예방 중심 사업 추진으로 국비 2618만원 확보

경산시는 고용노동부 주관 '2026년 지역노사민정 상생협력 지원사업'에 선정돼 국비 2618만원을 확보했다고 밝혔다.

경산시는 이번 공모사업 신청 단계에서 산업재해 예방을 핵심과제로 설정하고 이를 중심으로 구체적인 사업계획을 수립한 점에서 높은 평가를 받아 최종 선정되는 성과를 거뒀다.

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이번 사업은 경산시 노사민정협의회를 중심으로 관내 사업장의 산업재해 예방과 안전한 근로환경 조성을 목적으로 ▲산업안전 관리 실태조사 ▲경산형 안심-온(safe-on) 패키지 사업 ▲중대재해 Zero 캠페인 ▲안전 실무교육 등 다양한 프로그램을 추진할 계획이다.

경산시는 이번 사업을 통해 관내 사업장의 안전관리 수준을 체계적으로 점검하고 노사민정 협력을 기반으로 예방 중심의 안전 문화 정착에 힘쓸 방침이다.

경산시장 권한대행 이도형 부시장은 "노사민정 간 긴밀한 소통과 협력을 통해 산업현장에서 발생할 수 있는 사고와 갈등에 대해 선제적으로 대응하고, 안정적인 지역 고용·노동 기반을 구축해 나가겠다"고 말했다.

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한편, 경산시는 노동법률상담소 운영, 외국인 근로자 상담소 운영, 취약 노동자 일터 개선 지원사업, 외국인 기숙사 환경 개선 사업 등 다양한 노동정책을 지속적으로 추진하며 근로환경 개선에 힘쓰고 있다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



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