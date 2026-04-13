올해 첫 전국법관대표회의 개최

조희대 대법원장이 올해 첫 전국법관대표회의에 참석해 '사법 3법'(법왜곡죄·재판소원·대법관 증원) 관련 대응 방안을 검토 중이라고 밝혔다.

지난해 10월13일 국회에서 열린 법제사법위원회의 대법원 등에 대한 국정감사에 참석한 조희대 대법원장. 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

조 대법원장은 13일 오전 경기 고양시 사법연수원에서 열린 전국법관대표회의에서 인사말을 통해 "최근 사법제도의 근간을 바꾸는 법률들이 시행되면서 법관 여러분께서 느끼고 계실 우려가 클 줄로 안다"며 이같이 밝혔다.

이어 그는 "이런 결과에 이르게 된 데 대해 대법원장으로서 무거운 책임을 느낀다"며 "국민들께 불편과 어려움이 없도록 하고 법관 여러분께 불안과 걱정이 가중되지 않도록 여러모로 검토하고 실효성 있는 방안을 강구하고 있다"고 덧붙였다.

그러면서 "사법부 본연의 사명은 공정하고 신속한 재판을 통해 실질적 법치주의를 확립하고 정의를 구현하며 국민의 기본권을 수호하는 데 있다"고 강조했다.

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이러한 상황 속에서도 법원 본연의 역할에 충실해야 한다고도 전했다. 조 대법원장은 "사법부는 어려운 시기마다 구성원 모두의 헌신과 노력으로 흔들림 없이 그 소임을 다해 왔다"며 "지금의 상황이 아무리 엄중하더라도, 우리 모두가 법원 본연의 역할에 충실하고 법관의 사명에 최선을 다한다면 이 위기를 극복하고 국민의 신뢰와 사랑을 회복하게 될 것"이라고 말했다.

최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



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