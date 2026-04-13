학벌없는사회를 위한 시민모임, 모니터링 결과 발표

"일부 고교 특정 대학 입학 실적 현수막·홈페이지 홍보"

광주 교육 사회단체가 지역 고등학교에서 특정 대학 입시 실적을 과도하게 홍보해 입시 경쟁을 유발하고 있다며 당국의 철저한지도·감독을 요구했다.

광주지역 B고등학교가 학교 홈페이지를 통해 특정대학 합격 사실을 홍보하고 있다. 학벌없는 사회를 위한 시민모임 제공 AD 원본보기 아이콘

학벌없는사회를 위한 시민모임은 13일 보도자료를 내고 "우리 단체는 학벌주의를 조장하고, 과도한 입시경쟁을 유발하며, 학생들의 자존감을 떨어뜨린다는 이유로 특정 대학 합격 실적 홍보에 지속해서 문제를 제기해 왔고, 이를 국가인권위원회에 여러 차례 진정해 왔다"며 "국가인권위원회는 이와 관련 학교와 학원을 지도·감독할 것을 전국 시·도교육감에게 의견 표명한 바 있으며, 광주시교육청 또한 공문을 통해 입시 결과 발표 시기는 물론 교육과정 설명회, 학부모 연수 등에서 특정 대학 합격 실적을 홍보하지 말 것을 여러 차례 안내·경고해 왔다"고 밝혔다.

그런데도 최근 단체의 모니터링 결과, 특정 대학 합격 홍보 관행이 여전히 근절되지 않고 있음이 확인됐다고 덧붙였다.

A 여고는 건물 외벽에 특정 대학 합격 현수막을 제작, 설치하였고, B고는 학교 홈페이지를 통해 특정 대학 합격 사실을 반복적으로 강조하고 있다.

또 다른 광주 지역 6개교는 학교 교육과정운영계획서에 특정 대학 합격 실적을 주요 성과로 명시하고 있다. 이는 단순한 자랑 수준을 넘어, 교육과정의 목표와 방향이 특정대학 진학에 종속돼 있음을 보여주는 심각한 문제라는 입장이다.

단체는 "교육과정운영계획서는 학교 교육의 철학과 목표, 교수·학습 방향을 담아 학기 초 교육과정 설명회를 통해 학부모에게 안내되는 문서"라며 "그런데도 입시 실적을 작성·활용하는 것은 교육의 본질을 왜곡하고, 진학 결과를 토대로 학생을 서열화하는 것이며, 사교육 홍보 마케팅을 공교육이 그대로 답습하는 것이다"라고 강조했다.

AD

아울러 "이처럼 국가인권위의 권고와 교육청 지침을 어겨가면서까지 특정 대학 합격 사실로 교육의 성과를 과시하는 행태는 입시 모순을 더욱 곪게 해 교육 공공성을 무너뜨리는 것은 물론, 다양한 배움으로 성장하는 학생 개개인의 인권을 짓밟는 일이다"며 "이 같은 폐해가 다시 일어나지 않도록 광주시교육청이 지도·감독을 철저하게 해 줄 것을 촉구하고, 학원 또한 이 같은 행태를 저지르지 않도록 학원장에게도 각별한 주의를 요청한다"고 강조했다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>