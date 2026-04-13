경주시, 대학 협업 영어 교육·리더십 강화

청도군, 출산 소상공인 ‘아이보듬’ 지원

영천시, 평생학습 특강·청소년 체험 활발

경주·영천시, 청도군은 완연한 봄을 맞아 시민들을 위한 생활 밀착형 교육 서비스와 청소년 역량 강화, 소상공인 복지 지원 등 활발한 행정을 펼치고 있다.

경주시 화랑마을은 11일부터 12일까지 화랑마을 일원에서 청소년운영위원회를 대상으로 상반기 역량강화 워크숍을 운영했다. 경주시 제공 AD 원본보기 아이콘

경주시립도서관은 동국대학교 WISE캠퍼스 영어영문학과와 손잡고 '그림책으로 시작하는 우리 아이 영어' 강좌를 개설한다.

이번 강좌는 4월 29일부터 5월 27일까지 매주 수요일에 운영되며, 대학생들과 함께 그림책을 매개로 부모와 자녀가 자연스럽게 영어를 접할 수 있도록 구성됐다.

수강 신청은 오는 14일부터 도서관 홈페이지를 통해 선착순으로 진행된다.

또한, 경주 화랑마을은 지난 11일부터 1박 2일간 청소년운영위원회를 대상으로 '상반기 역량강화 워크숍'을 개최했다.

청소년들이 직접 정책을 발굴하고 제안하는 특강은 물론, 국궁과 에코어드벤처 등 체험 활동을 병행해 청소년들의 주도적인 참여 역량을 높였다는 평가다.

청도군은 출산으로 인해 영업에 어려움을 겪는 소상공인을 돕기 위해 '2026년 소상공인 아이보듬 지원사업'을 추진한다.

지원 대상으로 선정되면 대체인건비를 월 최대 200만 원씩, 최대 6개월간 지원받을 수 있다.

지원 자격은 청도군 내 거주 및 사업장을 운영하며 출산한 소상공인으로, 출산일 기준 1년 전부터 영업 중이어야 한다.

신청은 경상북도 '모이소' 앱을 통해 가능하며, 이번 사업은 육아와 생업을 병행해야 하는 소상공인들에게 실질적인 경제적 보탬이 될 전망이다.

영천시 평생학습관은 시민들의 자기계발을 위한 '2026년 상반기 단기 및 어린이 특강' 수강생을 오는 20일부터 모집한다.

영천시 청소년방과후아카데미는 지난 11일 참여 청소년 20명을 대상으로 경주월드에서 주말 체험 프로그램을 실시했다. 영천시 제공 원본보기 아이콘

성인 대상 단기특강은 요가, 사주명리학 등 18개 과목이 운영되며, 초등학생 대상 어린이특강은 11개 체험 중심 프로그램으로 꾸려져 5월부터 본격적인 수업에 들어간다.

아울러 영천시 청소년방과후아카데미는 지난 11일 참여 청소년 20명을 대상으로 경주월드에서 주말 체험 프로그램을 실시했다.

이번 야외 활동은 학업에 지친 청소년들에게 활력을 불어넣고 또래 간의 유대감을 형성하는 기회가 됐다.

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한 지자체 관계자는 "시민들의 실생활에 직접적인 도움이 되는 교육과 복지 서비스를 지속적으로 발굴해, 전 세대가 살기 좋은 지역 공동체를 만들어 나가겠다"고 말했다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



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